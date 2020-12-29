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Gezi teknesindeki yangın büyümeden söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 29.12.2020 17:25 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kıyıya demirli gezi teknesinde çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yat Limanı’nda demirli 25 metrelik gezi teknesinin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Gezi teknesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kıyıya demirli gezi teknesinde çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yat Limanı’nda demirli 25 metrelik gezi teknesinin mutfak bölümünde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının teknenin mutfak bölümündeki fritözden çıktığı tahmin edilirken, yangını izlemeye gelen meraklı kalabalığı da polis ekipleri uzaklaştırdı.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gezi teknesindeki yangın büyümeden söndürüldü

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