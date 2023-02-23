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Gezici Kütüphane deprem bölgesinde çocukların hizmetinde

23.02.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremden etkilenen çocukların afet psikolojisini üzerinden atmaları için içerisinde çok sayıda kitap, boyama seti ve oyuncağın bulunduğu gezici kütüphane hizmet vermeye başladı.

Gezici kütüphane, çadırkent ve konteyner kentin farklı noktalarını dolaşarak depremzede çocuklara kitap, boyama seti ve oyuncak dağıtıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. Depremlerde ciddi yıkıma uğrayan ilçede bir taraftan konteyner kent ve geçici barınma merkezi kurulum çalışmaları devam ederken diğer taraftan da çocuklar başta olmak üzere insanları deprem psikolojisinden uzaklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Gezici kütüphaneden çocuklara kitap, boyama seti ve oyuncak hediye
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde özellikle deprem psikolojisinin çocukların üzerinden atılması için çeşitli etkinlikler yapılırken bu çerçevede Hakkari İl Halk Kütüphanesi’ne ait Gezici Kütüphane de çocuklara hizmet vermeye başladı. Konteyner kent ve çadırkentlerin bulunduğu bölgeleri dolaşan Gezici Kütüphane, depremzede çocuklara kitap, boyama seti ve oyuncak dağıtıyor.

“YARALARI BİRLİKTE SARIYORUZ PROJESİYLE BURADAYIZ”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Hakkari İl Halk Kütüphanesi Müdürü Haşim Bozdoğan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘Yaraları Birlikte Sarıyoruz’ projesiyle depremden etkilenen 10 ilde Gezici Kütüphane görevlendirdi. Biz de bu çerçevede Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeyiz. Amacımız burada çocuklara psikolojik destek ve eğitimlerine katkı sağlamak. Burada çocuklarımıza hem kitaplar dağıtıyoruz hem de onlarla oyunlar oynuyoruz. Çocuklara okuma kitapları, boyama kitapları ve oyuncaklar dağıtıyoruz. Bir haftadır buradayız ve bir ay boyunca burada olmaya devam edeceğiz. Bütün çadırkent ve konteyner kentleri dolaşacağız” diye konuştu.

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