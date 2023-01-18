YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. "Gezici öğretmen" uygulaması kırsaldaki öğrencileri okulla buluşturdu

"Gezici öğretmen" uygulaması kırsaldaki öğrencileri okulla buluşturdu

18.01.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığının "Gezici Öğretmen Sınıfı" uygulaması kapsamında Elazığ kırsalındaki 33 noktada oluşturulan "ana sınıfları"nda 3-5 yaş arası yaklaşık 200 öğrenci eğitim görüyor.

Elazığ'da kırsalda yaşayan ve çeşitli nedenlerle ana sınıfına başlayamayan çocuklar, "Gezici öğretmen" uygulaması sayesinde eğitimle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitimde "Eğitime Erişim Modeli Programı" çerçevesinde uygulanmaya başlanan "Gezici Öğretmen Sınıfı" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonda görevli öğretmenler, taşımalı eğitim olmayan köyleri ve kırsal mahalleleri gezerek, ana sınıflarında okuma imkanı bulamayan 3-5 yaş arası çocukları tespit etti.

Ailelerle görüşerek okul öncesi eğitimin önemini anlatan öğretmenler daha sonra çocukların kaydını yaptı.

Ardından köylerde ve kırsal mahallelerde belirlenen taziyeevi, köyevi ya da muhtarın uygun gördüğü bir alan sınıfa dönüştürülerek, eğitim materyalleriyle donatıldı.

Çalışma kapsamında 33 noktada oluşturulan ana sınıflarında yaklaşık 200 öğrenci eğitim görmeye başladı. Bu alanlarda eğitime katılamayan öğrencilere de kendilerini ziyaret eden öğretmenler tarafından eğitim veriliyor.

MERKEZDE SUNULAN EĞİTİM İMKANLARINDAN KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLER DE FAYDALANIYOR

Merkeze bağlı Cumhuriyet köyünde oluşturulan sınıfı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, okullaşmanın artması için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Bakanlığın başlattığı proje sayesinde kentte okullaşma oranında büyük artış olduğunu vurgulayan Yiğit, "Şehir merkezinden uzak köylere bu hizmeti götürdük. Bu sayede ilimizde güzel oranlar elde ettik. Gezici öğretmenimiz vasıtasıyla öğrencilerimize ulaşıyoruz. Bu imkanın olmadığı yerlerde de bu hizmeti sağlıyoruz. Bu, öğrencilerimize ulaşmamız ve hizmet vermemiz açısından oldukça etkili bir proje oldu." dedi.

Hedeflerinin okullaşmada yüzde 100'e ulaşmak olduğunu, bu süreçte 33 noktada ana sınıfı oluşturduklarını anlatan Yiğit, şu bilgileri verdi:

"Bu şartları taşımayan, ulaşamadığımız diğer köylerimize de gezici öğretmen marifetiyle ulaşıyoruz. Köylere öğretmenlerin gitmesi yoluyla 1-2 öğrenci de olsa ulaşıp, eğitimlerini takip ediyoruz. Proje büyük ilgi gördü. Bu çalışmalar inşallah devam edecek. Gezici öğretmen çalışmasında okullara gelemeyen öğrencilerin yanlarına gidiyor, orada mekanımızı oluşturuyor, etkinliklerimizi yapıyor, eğitim materyallerimizi götürüyoruz. Öğrencilerimize destek oluyoruz."

Köye sadece öğretmen göndermediklerini, rehber öğretmenlerin öncesinde bu noktalara giderek eğitim ortamını hazırladığını anlatan Yiğit, merkezdeki öğrencilere sunulan tüm eğitim imkanından kırsaldaki öğrencilerin de faydalandığını kaydetti.

Yiğit, "Merkezdeki bir öğrencimiz ne eğitim desteği alıyorsa buradaki öğrencilerimiz de aynı eğitimi alıyor, hiçbir eksiği kalmıyor." ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLAR EĞİTİMDEN UZAK KALMAMIŞ OLUYOR"

Öğretmenlerden Çağla Nur Kaya, okul öncesi eğitimden uzak kalan çocukları eğitimle buluşturduklarını, bu sayede çocukları geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Kaya, "Çocuklarımız hem okula hazırlanmış oluyor hem de oyun arkadaşlarıyla, eğitim materyalleriyle buluşuyor. Onların sosyal gelişimini geliştiren çalışmalar yapıyoruz. Devletimizin bu uygulamasıyla çocuklarımızın ayağına gidiyoruz. Çocuklar da eğitimden uzak kalmamış oluyor." dedi.

Okul öncesi eğitim alan öğrencilerden Berrin Yavuz, okula başladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Yavuz, "Ana sınıfına başladım. Evdeyken canım sıkılıyordu. Okulda boyama yapıyorum, oyuncaklarla oynuyorum. Film izliyoruz. Okulda çok güzel vakit geçiriyorum. Okul çok güzel, çok oyuncak var." dedi.

Fatma Ela Yavuz da birçok arkadaşı olduğunu anlatarak, sürekli okulda olmak istediğini anlattı.

Hilal Namlı da okulu çok sevdiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe seferber olup zihinsel engelli kayıp kadını aradı, gerçek sonradan ortaya çıktıBir ilçe seferber olup zihinsel engelli kayıp kadını aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Diyarbakır'da açılacak çağrı merkezinde 1020 genç istihdam edilecekDiyarbakır'da açılacak çağrı merkezinde 1020 genç istihdam edilecek
Batmanlı esnaf 150 milyar TL kredi alacakBatmanlı esnaf 150 milyar TL kredi alacak
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Okul öncesi eğitim

Elazığ Namaz Vakitleri 19 Ocak Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:31
Öğle
12:39
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:57
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.