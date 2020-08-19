Gezmek için Safranbolu'ya gitti Edirne'de safran üreticisi oldu

Artan, deneme yaptıktan sonra safranın Edirne'nin, Trakya'nın iklimine uygun olduğunu gördüklerini dile getirerek şöyle devam etti:

Safranbolu'ya gezmeye gittiğinde bu bitkinin nasıl üretildiğini öğrendiğini belirten Artan, "Geçen yıl 500 metrekarede üretim gerçekleştirmiştim. Bu yıl genişletiyoruz." dedi.

Bu yıl üretim alanını genişleten Artan, kentte ve bölgede bu bitkinin üretiminde öncü olmak istiyor.

Geçen yıl gittiği Safranbolu'da ilgisini çeken safran soğan larından bir miktar satın alan Hasan Artan (73), Edirne'ye dönüşünde bu ürünü yetiştirmek için kolları sıvadı.

"Şu anda Edirne'deki tek safran üreticisi benim. Safran üretiminde Edirne'de, Trakya'da öncü olmak istiyorum. Merak edenler, nasıl yetiştirildiğini soranlar oluyor. Bilgilerimi diğer çiftçilerle paylaşıyorum. Safran üretiminin yaygınlaşmasını istiyorum."

Hobi olarak başladığı safran üretimini profesyonel olarak sürdürmek için çaba harcadığını vurgulayan Artan, şunları kaydetti:

"Meraklanıp Safranbolu'dan 2 kilo kadar safran soğanı almıştım. Onu çoğalttım şu an geçen yılki üretimimle birlikte 300 kilo kadar safran soğanım var. Safran, boya, kozmetik, gıda ve ilaç sanayinde kullanılıyor. Safranın kilosu 30 ile 50 bin lira arasında değişiyor. Organik üretimle elde edilen safran daha pahalı oluyor. Safran üretimini tavsiye ederim. Meraklanıp soğan isteyenler olabiliyor. 1 dönüme ekilen safranın, 20 dönüme ekilen diğer ürünlere göre getirisi daha yüksek olur. Türkiye'de ilk ekim yeri Safranbolu'dur ancak yaygınlaşıyor."

Artan, Trakya çiftçisine safran ekmelerini önerdi.

