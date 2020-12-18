YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Gezmeye gittiği dağlık alanda mahsur kaldı

Gezmeye gittiği dağlık alanda mahsur kaldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.12.2020 23:53 | Son Güncelleme

Denizli’de dağda mahsur kalan 28 yaşındaki genç 7 saat sonra JAK timleri tarafından helikopter desteği ile kurtarıldı.Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’de dağda mahsur kalan 28 yaşındaki genç 7 saat sonra JAK timleri tarafından helikopter desteği ile kurtarıldı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Acar (28), mahsur kaldığını belirterek ihbarda bulundu. Acar’ın belirttiği konuma AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun süreli arama çalışmalarına rağmen kayalık alanda mahsur kalan şahsa ulaşılamadı. Hava desteği istenmesi üzerine İzmir’den Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri helikopter ile bölgeye sevk edildi. 7 saatin ardından JAK timleri tarafından kurtarılan şahıs hastaneye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 19 Aralık Cumartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:06
İkindi
15:34
Akşam
17:54
Yatsı
19:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Cumartesi

Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.