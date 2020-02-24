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Gıda bankası adak kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 24.02.2020 18:10 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi Gıda Bankası, adak kurbanı kesmek isteyenlerin kurbanlarını yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırıyor.Dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere Gıda Bankasından düzenli olarak yardım yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr.

Gıda bankası adak kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Çorum Belediyesi Gıda Bankası, adak kurbanı kesmek isteyenlerin kurbanlarını yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırıyor.
Dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere Gıda Bankasından düzenli olarak yardım yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni başlattıkları bir çalışmayla da adak kurbanı kesmek isteyenlerin kurban paylarını doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.
Adak kurbanı olan vatandaşların kurbanlarını gıda bankasına verdikten sonra bu kurbanların Çorum belediyesi mezbahasında kesilerek pay edildiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimizin adak kurbanlarını Gıda Bankamızdan yararlanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban sahiplerinden de hiçbir şekilde kesim veya ulaştırma ücreti talep etmiyoruz. Etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi.

Gıda bankası adak kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

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