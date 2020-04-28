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Gıda bankasına 1 ton peynir bağışlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 28.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çağrısı üzerine hayırseverler gıda bankasına bağış yapmaya devam ediyor. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de gıda bankasına 1 ton peynir bağışı yaptı.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Gıda Bankasında peynirleri Turhan Candan’a teslim etti. Paketlenmiş bin kilo peynir bağışı nedeniyle birlik başkanı Yılmaz Kaya ve birlik üyelerine teşekkür eden Turhan Candan, “Yardımsever tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gıda Bankamızda ramazan bereketi devam ediyor. Binlerce vatandaşımız gıda bankamızdan ihtiyaçlarını karşılarken, yardımsever kurum ve kuruluşlarımız boşalan rafları doldurmaya devam ediyor. Bugün Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği peynir bağışında bulundu. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise peynirlerin üretiminde katkısı olanlardan, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.

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