"Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında Trakya'da denetimler başladı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek "Gıda Denetim Seferberliği" başladı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personel, süt ve süt ürünleri ile et işletmelerinde denetimde bulundu.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, etiket ve personelin çalışma belgelerini kontrol etti.

Mehmet Aksoy, Bakanlığın talimatı ile kentteki tüm gıda işletmelerinin denetleneceğini söyledi.

Denetimlerin 24 saat esasına göre yapılacağını ifade eden Aksoy, amaçlarının vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını istediklerini kaydetti.

Tarladan sofraya sağlıklı gıda güvenliği için çalıştıklarını dile getiren Aksoy, "Bizim amacımız kentimizde vatandaşımızın tükettiği ürünün sağlıklı olması. Görevimizin başındayız. Tüm gıda işletmeleri denetlenecek. Herhangi bir olumsuzluk karşısında yasaya göre, kapatma dahil çok ağır para cezaları var. Sayın savcılarımız da zaten hapis cezalarıyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Biliyorsunuz daha öncede bizim ilimizde bir işletmede uygunsuz bir faaliyet olmuş ve işletme kapatılmıştı. Biz sağlıklı gıda için elimizden geleni yapıyoruz, yanlış iş yapana da devletimiz göz açtırmıyor. Biz sahadayız. Olumsuz durumlarda vatandaşlarımız Alo 174 Gıda Hattı'mızı arayabilirler." şeklinde konuştu.

Edirne ve Tekirdağ'da da ekipler denetimlerini sürdürüyor.

