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‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’ eğitimi başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 26.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) kalite çalışmaları kapsamında düzenlenen “TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi”, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) eğitim uzmanı Serhat Canpolat’ın eğitmenliğinde dijital ortamda başladı.Video konferans yöntemi ile 3 gün boyunca sürecek eğitimin ilk oturumuna; Rektör Yardımcısı Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) kalite çalışmaları kapsamında düzenlenen “TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi”, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) eğitim uzmanı Serhat Canpolat’ın eğitmenliğinde dijital ortamda başladı.
Video konferans yöntemi ile 3 gün boyunca sürecek eğitimin ilk oturumuna; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çayıroğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ile ilgili birim ve bölümlerden 42 personel katıldı.

“OMÜ 3 birimde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurmayı hedefliyor”
TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini alan; TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ile TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri çalışmaları devam eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Tıp Fakültesi Hastanesi ve Ziraat Fakültesi için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurmayı hedefliyor. TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitiminin ilk oturumunda TSE eğitim uzmanı Serhat Canpolat, “Gıda Güvenliği” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

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