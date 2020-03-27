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Gıda işletmelerine korona virüs denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.03.2020 21:56 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde alınan korona virüs tedbirleri doğrultusunda Balıkesir’de market, şarküteri, unlu mamulleri ve pazaryeri gibi satış işletmeleri hijyen tedbirleri konusunda denetlendi.Korona virüs tedbirleri kapsamda gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla devam eden denetimler daha da yoğunlaştırılarak, işletmeler hem bilgilendirildi hem de denetlendi.Yapılan denetimlerde Gıda İşletmelerinde Korona virüsten korunmak için 10 Altın Kural’ın yer aldığı broşürler dağıtılarak, işletmelerin bu broşürleri asmaları ve broşürde yer alan kurallara uymaları istendi.2020 yılında rutin gıda denetim faaliyetleri kapsamında 1 Ocaktan bu güne yaklaşık 6 bin 500 adet gıda denetimi gerçekleştirildi.Korona virüs tedbirleri doğrultusunda 23-27 Mart tarihleri arasında Balıkesir’de 500 adet gıda denetimi yapıldı.

Türkiye genelinde alınan korona virüs tedbirleri doğrultusunda Balıkesir’de market, şarküteri, unlu mamulleri ve pazaryeri gibi satış işletmeleri hijyen tedbirleri konusunda denetlendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamda gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla devam eden denetimler daha da yoğunlaştırılarak, işletmeler hem bilgilendirildi hem de denetlendi.
Yapılan denetimlerde Gıda İşletmelerinde Korona virüsten korunmak için 10 Altın Kural’ın yer aldığı broşürler dağıtılarak, işletmelerin bu broşürleri asmaları ve broşürde yer alan kurallara uymaları istendi.
2020 yılında rutin gıda denetim faaliyetleri kapsamında 1 Ocaktan bu güne yaklaşık 6 bin 500 adet gıda denetimi gerçekleştirildi.
Korona virüs tedbirleri doğrultusunda 23-27 Mart tarihleri arasında Balıkesir’de 500 adet gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde market, şarküteri, unlu mamulleri ve pazaryeri gibi satış işletmeleri hijyen tedbirleri konusunda bilgilendirildi. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri İl Müdürü Kurtuluş Candan’ın koordinasyonunda vatandaşın güvenli gıdaya erişimi için gıda işletmelerini korona virüs tedbirleri çerçevesinde sık sık denetlerken, bir yandan da çalışanları alınacak önlemler konusunda eğitiyor.
Yapılan bu denetimlerin daha etkin ve sürdürülebilir olması için vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı ve 0501 174 0 174 Alo Gıda Whatsapp hattına bildirmeleri durumunda, anında değerlendirmeye alınarak, Gıda Denetim Ekipleri tarafından çözüme kavuşturuluyor. Ekipler denetleme yaptıkları işyerlerine Korona virüse karşı alınacak 10 Altın Kuralı anlatan broşürler dağıttılar.

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