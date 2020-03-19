Gıda mühendislerinden vatandaşlara uyarı: “Denetimden uzak gıda ürünü almayın”

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, vatandaşları kayıt dışı ve denetim mekanizmasından uzak gıda işletmelerinin ürettiği ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Korona virüsünün gıdalarda olup olmadığı ya da gıdalar yoluyla yayılmasının mümkün olup olmadığı sorularıyla sık sık karşılaştıklarını belirten Manavoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından da “PANDEMİ” olarak ifade edilen bu bulaşıcı hastalık ile ilgili kamuoyunda “Gıdalarda bulunabilir mi?” ve “Gıdalar ile yayılması mümkün müdür?” sorusunu akla getirmektedir. Gerek, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) gerekse Amerika Gıda ve İlaç Otoritesi (FDA) ve Amerika Tarım Birimi (USDA) yaptığı araştırmalar sonucunda eldeki veriler çerçevesinde virüsün gıdalar ile bulaşmadığını ifade etmişlerdir. Çin’den ve diğer ülkelerden ithal edilen veya ülkemizde üretilen gıdaları, covid-19’un yayılması ile ilişkilendirecek hiçbir kanıt bulunmadığını göstermektedir. Bir başka deyişle covid-19’un iletiminde gıda veya gıda ambalajının rolü olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak kimi diğer virüslerde olduğu gibi, covid-19’un da yüzeylerde belirli sürelerle de olsa hayatta kalması mümkündür. Yine gerek WHO, gerekse ülkemiz Sağlık Bakanlığı açıklamalarından virüsün sıcaklığa dirençli olmadığı bilinmektedir”