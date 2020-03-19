YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Gıda mühendislerinden vatandaşlara uyarı: “Denetimden uzak gıda ürünü almayın”

Gıda mühendislerinden vatandaşlara uyarı: “Denetimden uzak gıda ürünü almayın”

ANTALYA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, vatandaşları kayıt dışı ve denetim mekanizmasından uzak gıda işletmelerinin ürettiği ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı.Korona virüsünün gıdalarda olup olmadığı ya da gıdalar yoluyla yayılmasının mümkün olup olmadığı sorularıyla sık sık karşılaştıklarını belirten Manavoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından da “PANDEMİ” olarak ifade edilen bu bulaşıcı hastalık ile ilgili kamuoyunda “Gıdalarda bulunabilir mi?” ve “Gıdalar ile yayılması mümkün müdür?” sorusunu akla getirmektedir.

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, vatandaşları kayıt dışı ve denetim mekanizmasından uzak gıda işletmelerinin ürettiği ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı.
Korona virüsünün gıdalarda olup olmadığı ya da gıdalar yoluyla yayılmasının mümkün olup olmadığı sorularıyla sık sık karşılaştıklarını belirten Manavoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından da “PANDEMİ” olarak ifade edilen bu bulaşıcı hastalık ile ilgili kamuoyunda “Gıdalarda bulunabilir mi?” ve “Gıdalar ile yayılması mümkün müdür?” sorusunu akla getirmektedir. Gerek, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) gerekse Amerika Gıda ve İlaç Otoritesi (FDA) ve Amerika Tarım Birimi (USDA) yaptığı araştırmalar sonucunda eldeki veriler çerçevesinde virüsün gıdalar ile bulaşmadığını ifade etmişlerdir. Çin’den ve diğer ülkelerden ithal edilen veya ülkemizde üretilen gıdaları, covid-19’un yayılması ile ilişkilendirecek hiçbir kanıt bulunmadığını göstermektedir. Bir başka deyişle covid-19’un iletiminde gıda veya gıda ambalajının rolü olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak kimi diğer virüslerde olduğu gibi, covid-19’un da yüzeylerde belirli sürelerle de olsa hayatta kalması mümkündür. Yine gerek WHO, gerekse ülkemiz Sağlık Bakanlığı açıklamalarından virüsün sıcaklığa dirençli olmadığı bilinmektedir”

Merdiven altı gıdaya dikkat
Gıda güvenliğinin 4 temel adımı olan çiğ ve pişmiş ile gıda olan ile olmayan, temiz ile kirli, doğru pişirme ve güvenli sıcaklıkta tutma prensiplerinin mutlaka takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Ali Manavoğlu, “Her zaman olduğu gibi, bu süreçte de ilk önerimiz gıda ve gıda ürünleri alırken ambalajlı iyi hijyen uygulamaları ve gıda güvenliği yönetim sistem uygulamalarını üretim tekniklerinde uygulayan, gıda mühendisi veya ilgili meslek mensupları tarafından denetim ve kontrole tabi kayıtlı veya onaylı işletmelerde üretilen gıda ürünlerinin tercih edilmesidir. Özellikle merdiven altı diye tabir edilen kayıt dışı ve denetim mekanizmasından uzak gıda işletmelerinin üretmiş olduğu gıda ürünlerinin tüketilmemesini halk sağlığı açısından önermekteyiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Başhekim Kartal: "Yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar"

Başhekim Kartal: "Yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar"

Barampaşa’da ‘korona’ dezenfeksiyonu

Barampaşa’da ‘korona’ dezenfeksiyonu

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

Antalya Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
13:10
İkindi
16:35
Akşam
19:15
Yatsı
20:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Genca Eczanesi
Muratpasa
Tunahan Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarma Antalya’da 35 kişiyi yakaladı

Jandarma Antalya’da 35 kişiyi yakaladı

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"

AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.