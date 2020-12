Gıda sektörünün yerli ve yabancı tüm paydaşları The Fource’da bir araya geldi

Türkiye’ye yıllık 5 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Egeli gıda ihracatçıları, 10 milyar dolar ihracat hedeflerine ulaşmak için Türkiye’nin ilk sanal gıda fuarı The Fource’u düzenleyerek büyük bir adım attı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nce düzenlenen ilk sanal gıda fuarı The Fource, gıda sektörünün tüm paydaşlarını buluşturdu. 53 Türk gıda şirketinin üç boyutlu sanal stant açtığı fuarda; Çin, İngiltere, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’den olmak üzere 72 ülkeden 400’ün üzerinde ithalatçıyla 500’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

The Fource Fuarı’nda düzenlenen webinar oturumları ise; sektör temsilcilerini bir ekranda birleştirdi. Dünyaca ünlü şefler, Türk ürünleriyle The Fource’a özel tarifler yaptı. Usta fotoğrafçı Lalehan Uysal’ın kadrajından yansıyan Kurda, Kuşa, Aşa ve Göze adlı fotoğraf sergisi de fuarı sanatla bir araya getirdi.

The Fource’un pandemi dönemine panzehir olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi “Shoedex’ten sonra Türkiye’nin ilk sanal gıda fuarı The Fource’u düzenledik. The Fource ile Türkiye coğrafyasının sunduğu değerli ham maddeleri ve katma değerli gıda ürünlerimizi tüm dünyaya bir kez daha tanıtma fırsatı bulduk. The Fource ile sektör paydaşlarını sanal gerçeklik ortamında bir araya getirerek bir bilgi ve ticaret köprüsü kurduk” dedi.