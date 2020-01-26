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Gıda üreticilerine KATSO’dan hijyen teşekkürü

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, gıda maddesi üretimi yapan Kastamonu’daki işletmelere, aralarında halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde üretim yapan veya satan hiçbir işletme bulunmadığının anlaşılmasından dolayı iş dünyası adına teşekkür etti.KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yerel basına verdiği ilanlarda gıda maddesi üretimi yapan Kastamonu’daki işletmelere, aralarında halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde üretim yapan veya satan hiçbir işletme bulunmadığını hatırlattı.Bu işletmelere iş dünyası adına teşekkür eden Başkan Fındıkoğlu, şunları kaydetti: “Tarım ve Orman Bakanlığı 13 Ocak 2020 tarihindeki laboratuvar sonuçlarına göre taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen, aynı zamanda kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan işletmelerin kamuoyuna duyuruldu.

Gıda üreticilerine KATSO’dan hijyen teşekkürü

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, gıda maddesi üretimi yapan Kastamonu’daki işletmelere, aralarında halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde üretim yapan veya satan hiçbir işletme bulunmadığının anlaşılmasından dolayı iş dünyası adına teşekkür etti.
KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yerel basına verdiği ilanlarda gıda maddesi üretimi yapan Kastamonu’daki işletmelere, aralarında halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde üretim yapan veya satan hiçbir işletme bulunmadığını hatırlattı.
Bu işletmelere iş dünyası adına teşekkür eden Başkan Fındıkoğlu, şunları kaydetti: “Tarım ve Orman Bakanlığı 13 Ocak 2020 tarihindeki laboratuvar sonuçlarına göre taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen, aynı zamanda kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan işletmelerin kamuoyuna duyuruldu. Ülke çapında söz konusu işletmelere cezai işlemler başlatılmış olup, ilimiz bünyesinde yaptığımız araştırmalarda Bakanlığımızın açıkladığı işletmelerin faaliyet göstermediği ve açıklanan ürünlerin satışlarının yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ilimizde faaliyet gösteren işletme sahiplerimize, halk sağlığına verdikleri önem ve hassasiyetli yaklaşımlarından dolayı Kastamonu iş dünyası adına teşekkür ederim”

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