Gıdacılar, 2020’de denetim ve eğitime odaklandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Lokanta, Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi, 2020 yılında sektörün kalitesini daha da artırmak, turizm kenti Mersin’de müşteri beklentilerini üst seviyelere çıkarabilmek adına denetim ve eğitime odaklanıyor.

MTSO 24 No’lu Lokanta, Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak, 2020 yılında planladıkları projelerini anlattı.

Kürek: “Denetimler önemli ama sistematiği olmalı”

MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kürek, yaptığı açıklamada, son dönemlerde sektörde artan denetimlere değindi. Sektörün gelişmesi ve kalitesinin artması adına bu denetimleri önemsediklerini belirten Kürek, özellikle Maliye tarafından kasa tespitleri ve adisyon denetimleri, sigorta tarafından Suriyeli çalışanlar ve sigortasız personel denetimlerinin arttığını kaydetti. Kürek, bunun yanında sahte alkol ve kapalı alanda sigara içilmesine yönelik denetimlerin de devam ettiğini bildirdi. Kürek, “Bu denetimler önemli, ancak bir sistematik getirilmeli ve sonuç odaklı çalışma yürütülmeli. Sık yapılan uygulamalar hem müşteriyi rahatsız ediyor hem de işletmelerin sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor. Bunun belirli bir sistematiğinin olması, sonuç odaklı hareket edilip üst üste denetimlerin önüne geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu durum sektörümüzde ciddi sıkıntı oluşturuyor” dedi.

Bu yıl komite olarak üye ziyaretlerine ağırlık vermeyi planladıklarını da anlatan Kürek, üye işyerlerini ziyaret edip, sorunlarını dinleyip, kendilerine bir yol haritası çizerek çözüm odaklı çalışmalar yürütmek istediklerini dile getirdi.