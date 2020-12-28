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“Gıdanı Koru” kampanyası EBA üzerinden anlatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 28.12.2020 09:40 | Son Güncelleme

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bakanlığın “Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık” kampanyasını EBA üzerinden anlatıldı.Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Gıda ve Şube Müdürü Figen Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u makamında ziyaret ederek Bakanlığın "Gıdanı Koru -Sofrana Sahip Çık" kampanyasını tanıtarak Aydın’da eğitim camiasının kampanyaya desteği talep edildi.

“Gıdanı Koru” kampanyası EBA üzerinden anlatıldı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bakanlığın “Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık” kampanyasını EBA üzerinden anlatıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Gıda ve Şube Müdürü Figen Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u makamında ziyaret ederek Bakanlığın "Gıdanı Koru -Sofrana Sahip Çık" kampanyasını tanıtarak Aydın’da eğitim camiasının kampanyaya desteği talep edildi. Bu kapsamda uzaktan eğitim yapılan okullarda öğretmenler tarafından, EBA üzerinden kampanya hakkında bilgilendirmeler yapılarak, kampanya görselleri EBA üzerinden öğrencilere ders olarak aktarıldı.
Bu çalışmaların ardından Aydın’da eğitim camiası tarafından kampanyaya geniş bir katılım sağlanarak, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler gıda israfına karşı mücadele edeceklerine söz verdi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan tanıtım ve katılımlardan sonra "Nüfusa Oranla En Çok Söz Veren İller" sıralamasında, Aydın İli üst sıralara taşınmıştır. Amacımız ilimizi ilk sıraya yükseltmektir. Eğitim camiamıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu amaçla çalışmalarımız hızla devam etmekte olup, tüm hemşehrilerimizin katılımını bekliyoruz” denildi.

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