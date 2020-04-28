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Gidere sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.04.2020 13:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde lavabo gideri borusuna sıkışan yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Olay, İlçeye bağlı Fatih Sitesi Yıldız evlerde meydana geldi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde lavabo gideri borusuna sıkışan yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, İlçeye bağlı Fatih Sitesi Yıldız evlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lavabo borusundan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kozlu belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede 3 metrelik borunun içerisinde yavru kedinin olduğunu tespit etti.
Borunun içinde kedinin bulunduğu alanı kırarak ulaşan ekipler, yavru kediyi dışarı çıkardı. Borunun içerisinden kurtarılan yavru annesinin yanına koştu.
Vatandaşlar, kedileri kurtaran Kozlu belediye itfaiye müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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