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Giray Bulak'tan Emre Belözoğlu ve Fatih Terim hakkında sert sözler

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Giray Bulak, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giray Bulak'tan Emre Belözoğlu ve Fatih Terim hakkında sert sözler

Teknik direktör Giray Bulak, çarpıcı ifadeler kullandı. Son olarak TFF 1. Lig'de Karagümrük'ü çalıştıran Giray Bulak, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"BAŞARILARIN ALTINDA ÇOK FARKLI ŞEYLER VAR"

Giray Bulak, Fatih Terim hakkında, "Elinizde Hagi, Okan, Taffarel yok. Bir Muslera gitti ne hale düştünüz? Galatasaray'ın transferde uğradığı zarara bir bakın. 14 yabancıyla bu ülkeye verdiğiniz zarara bir bakın.Fatih Terim'in başarılarını alkışlıyorum ama o başarıların altında çok farklı şeyler var. Hadi Galatasaray'dan gidin de Ankaragücü, Antep gibi takımlarda şampiyon olun. Olabiliyor musunuz?" dedi.

"UTANCIMDAN İSTİFA EDERİM"

Fenerbahçe'nin kaptanı ve önümüzdeki sezon sportif direktörü olacak Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Bulak, sert ifadeler kullandı.Giray Bulak, "Gökhan Töre'yi haksız yere attırdığı için Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli. Emre'nin yerinde olsam utancımdan istifa ederim" şeklinde konuştu.


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