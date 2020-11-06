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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, projeler için Ankara’da

GİRESUN HABERLERİ  | 06.11.2020 15:09 | Son Güncelleme

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehrin dal-çık, çevre yolu ve balıkçı barınağı projelerini görüşmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret etti.Belediye’nin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şenlikoğlu, Bakan Karaismailoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.Şenlikoğlu, trafik akışını rahatlatmak için sahil karayoluna yapılması planlanan dal-çık projesi başta olmak üzere, balıkçı barınağı projesi, güney çevre yolu ve diğer projeler hakkında görüştü.Başkan Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, ‘’İlimizin ileriye dönük tüm ulaşım sorunlarını ve çözüm taleplerimizi Bakanımıza aktardık.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, projeler için Ankara’da

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehrin dal-çık, çevre yolu ve balıkçı barınağı projelerini görüşmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Belediye’nin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şenlikoğlu, Bakan Karaismailoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Şenlikoğlu, trafik akışını rahatlatmak için sahil karayoluna yapılması planlanan dal-çık projesi başta olmak üzere, balıkçı barınağı projesi, güney çevre yolu ve diğer projeler hakkında görüştü.
Başkan Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, ‘’İlimizin ileriye dönük tüm ulaşım sorunlarını ve çözüm taleplerimizi Bakanımıza aktardık. İlgi ve alakalarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum. Tüm enerjimizi Giresunumuz için harcayıp projelerimizi planladığımız programlara göre gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Diğer yandan görüşmeye AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın da katıldı.

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