Giresun Belediye Meclisi, Ekim ayı 2’inci toplantısını gerçekleştirdi

Giresun Belediye Meclisi, Ekim ayının 2’inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı gündemindeki komisyon raporları ve teklifler görüşülerek karara bağlandı.

Giresun Belediyesi Meclisi, Ekim ayının 2’inci toplantısını Giresun Belediyesi Nikah Salonunda Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda oylamaya sunulan İmar Komisyon Raporlarında, Giresun Merkez’e bağlı Kale Mahallesinde yer alan 3,61 hektarlık alanın 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan karar ile riskli alan ilan edildiği ve bu riskli alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararı ile uygulama imar planında riskli alan sınırlarının çıkarılarak kanun kapsamında planlanacak alan tanımlaması getirilmesinde oy birliğiyle ile karar verildi. Ayrıca Gedikkaya Rekreasyon ve Mesire Yeri Projesi kapsamında, Gedikkaya’ya ulaşımı sağlamak amacıyla açılan yolun girişinde bulunan otopark alanının yetersiz olduğu belirtilerek ziyaretçilerin otopark ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla mevcut otopark alanının katlı otopark yapılacak şekilde genişletilerek imar planında değişiklik yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Görüşülen diğer bir karar ise Merkez’e bağlı Küçükköy Mahallesinde Tıp Fakültesi Morfoloji binası yapılmak üzere çalışmaların başlandığı ancak mevcut arazinin diğer fakülte ve yüksekokulları yapmak için yeterli olmadığı belirtilerek uygulama imar planında park alanında kalan alana Üniversite Alanı işlenerek imar planında değişiklik yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

