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Giresun Belediyesi 18 ayda şehrin alt yapısına 40 milyon lira harcama yaptı

GİRESUN HABERLERİ  | 08.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

Giresun Belediyesi, 18 aylık süreçte şehrin altyapı yatırımlarına 40 milyon liralık harcama yaptı.Giresun Belediyesi, şehrin bütün mahalle ve sokaklarında altyapı çalışmalarını sürdürürken içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.

Giresun Belediyesi, 18 aylık süreçte şehrin altyapı yatırımlarına 40 milyon liralık harcama yaptı.
Giresun Belediyesi, şehrin bütün mahalle ve sokaklarında altyapı çalışmalarını sürdürürken içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, göreve başladığı günden bugüne kadar 30 bin metre içme suyu şebekesi ve 20 bin metre yağmur suyu hattı yapıldığını belirterek, bu çalışmalar karşılığında 40 milyon lira harcama yapıldığını bildirdi. Başkan Şenlikoğlu, “Giresun’un sağlıklı altyapıya kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimizde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yatırımlarına devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile birlikte şehrimizin problemleri çözülerek halkımız daha modern ve çağdaş altyapıya kavuşacak” dedi.

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Espiye
Evren Eczanesi
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