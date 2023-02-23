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Giresun Belediyesi arama kurtarma ekibi 16 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

23.02.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerinde enkazlardan 16 kişiyi sağ çıkardığını söyledi.

Şenlikoğlu, Giresun Kalesi Sosyal Tesisleri'nde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen deprem bölgelerinde görev yapan personelle bir araya geldi.

Belediye olarak depremlerin hemen ardından yardım malzemeleri ile arama kurtarma ekiplerini bölgelere sevk etmeye başladıklarını belirten Şenlikoğlu, "Arkadaşlarımız gece gündüz hava şartlarına rağmen mücadele verdi. 16 kişiyi enkazlardan çıkardılar. Önemli olan can kurtarmaktı. Kolay bir süreç değildi." dedi.

Şenlikoğlu, Giresun Belediyesinin 2 kurtarma aracı, 10 kurtarma ekibi, 78 personel, iş makineleriyle bölgede olduğunu ifade ederek, "Orada şantiye şeklinde bir alan oluşturduk. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzden ekiplerimiz yine o bölgede. Arazözlerimiz çalışıyor yine. Milletimize ve devletimize teşekkür etmemiz lazım." diye konuştu.

Giresun halkının deprem bölgelerine yardımların ulaştırılmasında büyük fedakarlıklar gösterdiğini aktaran Şenlikoğlu, belediyenin 40 yardım aracını afet bölgesine ulaştırdığını kaydetti.

Başkan Şenlikoğlu, bazı ilçe belediyelerinin de destekleriyle Adıyaman'da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Şenlikoğlu, deprem bölgesinde görev yapan personele plaket verdi.

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