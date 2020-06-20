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Giresun Belediyesi şiddetli yağışın ardından harekete geçti

GİRESUN HABERLERİ  | 20.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

Giresun’da kısa sürede etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Giresun’da kısa sürede etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Giresun Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda oluşan hasarı gidermek için harekete geçti.
Giresun’da dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklar adeta göle dönüştü. Giresun Belediyesine bağlı ekipler, sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda oluşan hasarı gidermek için harekete geçti. Ekipler, şehir genelinde yağış nedeniyle toprak ve kum ile dolan yağmur suyu giderlerinde temizliğe başladı. Su biriken alanlarda tahliye çalışmaları devam ediyor.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, hasar tespit çalışmalarını yerinde incelerken yağmur nedeniyle hasar gören yerlerde temizlik çalışmaları yapıldı. Başkan Şenlikoğlu, yapılan çalışmaları yakından takip ederek olumsuz bir durum varsa hemen müdahale edilmesi talimatını verdi.

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