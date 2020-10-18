Giresun Belediyesi’in hedefi yıl sonuna kadar 25 bin ton asfalt sermek

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılın içerisinde Ocak ayından Ekim ayına kadar 18 bin ton asfalt serildi. Yıl sonuna kadar ise toplam 25 bin ton asfalt serilmesi hedefleniyor.

Giresun Belediyesi, modern ve kullanışlı bir yol ağı için programlı şekilde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılı içerisinde toplam 25 bin ton asfalt sermeyi hedefleyen Giresun Belediyesi, Ocak ayından Ekim ayına kadar 18 bin 500 ton asfalt serme işlemi gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğünden alınan verilere göre, Ekim ayına kadar il merkezindeki cadde ve sokaklarda 18 bin 500 ton asfalt serildi. Asfaltlanan toplam yol 11 kilometre olurken maliyeti ise 6 milyon 500 bin lira oldu. Beton yol olarak ise toplamda 9 kilometre yola 4 bin 500 metreküp beton döküldü ve maliyeti 1 milyon 250 bin lira olarak açıklandı. Ayrıca toplam 9 kilometrelik yeni imar yolu açıldı.

Yapılan diğer çalışmalarda ise parke yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında 950 bin lira maliyet ile 21 bin metrekare parke taşı döşendi. Taş duvar ve sanat yapıları çalışmalarında ise 2 milyon 500 bin lira maliyetle 11 bin metreküp sanat yapıları çalışması yapıldı. Ayrıca 600 bin lira maliyetle ise toplam 280 metre betonarme menfez yapıldı.

