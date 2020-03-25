Giresun Belediyesi’nden Korona virüs tedbirleri

Giresun Belediyesi Korona virüs tedbirlerini her geçen gün artırarak, virüs kaynaklı oluşabilecek riskleri en aza indirgemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, belediye başkanlığı ve ek hizmet binalarına ateş ölçümü yapılıp eller dezenfekte edildikten sonra girişler yapılıyor.

Giriş kapısında görevlendirilen sağlık ekipleri gelen vatandaşların vücut ısılarını temassız ölçüm cihazı ile tek tek ölçüyor ve kişilere kendileriyle ilgili hastalık belirtisi olup olmadığını da soruyor. Ateşi normal seyrin üzerinde olan ve şüphe görülen vatandaşlar gerekli kontrollerinin yapılması için sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Ayrıca şehre giriş yapan otobüs yolcuları ve personellerine de ateş ölçme ve dezenfektan uygulaması da yapılıyor.

Giresun Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığını koruma adına belediyemizin her imkanı kullanılmaktadır. Bütün kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere işyerleri dezenfekte edilmiş, cadde ve sokaklar sobunlu suyla yıkanmaktadır. Bunlarla birlikte belediye hizmet binalarımıza girişlerde, otogara şehir dışından gelişlerde ateş ölçme ve dezenfektan uygulaması da yapılıyor. Halkımızın sağlığı bizim için değerli. Bu tedbirler kapsamında şehrimiz genelinde dezenfekte ve temizlik işlemleri devam ediyor. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Toplu kullanım alanlarına el dezenfektan kutuları yerleştirdik” açıklamasında bulundu.

