YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun Belediyesinden “Üreten Kadın, Güçlü Kadın” projesi

Giresun Belediyesinden “Üreten Kadın, Güçlü Kadın” projesi

GİRESUN HABERLERİ  | 17.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan “Üreten Kadın, Güçlü Kadın” projesi DOKA tarafından onaylandı.Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan ve DOKA tarafından onaylanan projenin teknik altyapısının 18 aylık süre zarfı içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Giresun Belediyesinden “Üreten Kadın, Güçlü Kadın” projesi

Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan “Üreten Kadın, Güçlü Kadın” projesi DOKA tarafından onaylandı.
Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan ve DOKA tarafından onaylanan projenin teknik altyapısının 18 aylık süre zarfı içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Giresun Belediyesinden proje hakkında verilen bilgide, “Proje kapsamında Giresun ilinde geleneksel yöntemlerle üretim yapan ve ürettiği ürünü uygun koşullarda pazarlama, geliştirme, markalaştırma imkanı bulamayan kadınlara yönelik uygun fiziki alan ve satış kanalları oluşturulacak. Organik tarım ürünleri üreten en az 10 kadın, geleneksel el zanaatları üreten en az 20 kadın, yöresel yiyecek ve içecek üreten en az 20 kadın ürünlerini uygun koşullarda koruma ve pazarlama imkanına kavuşturulacak. Üretim yapan kadınlara beceri eğitimleri, tecrübe paylaşımı, teknik geziler, etkileyici rol modellerle toplantı gibi etkinliklerle desteklenecek. Ayrıca kadınların ortak üretim yapabilecekleri bir atölye ve yöresel yemekler sunum ve tanıtım alanı yer alacak. Projenin ana hedefinde ise en az 50 üyesi olan, katma değerli yöresel ürün üreten ve ürünü markalaştıran kadın kooperatifinin ortaya çıkarılması ve dolayısıyla üreten, ayakları üzerinde durabilen istihdama katkı sağlayan kadın kooperatifi kurulacak” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Giresun Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:46
İkindi
15:40
Akşam
18:09
Yatsı
19:29

Giresun Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Arda Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Baykal Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun Ziraat Odasından fındık üreticilerine sigorta çağrısı

Giresun Ziraat Odasından fındık üreticilerine sigorta çağrısı

Zeytin Dalı Harekatı şehidi mezarı başında anıldı

Zeytin Dalı Harekatı şehidi mezarı başında anıldı

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.