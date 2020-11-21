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Giresun Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 265 milyon TL olarak kabul edildi

GİRESUN HABERLERİ  | 21.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

Giresun Belediyesi, 2021 mali yılı bütçesi 265 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başkanlığında toplanan Giresun Belediye Meclisinde 2021 mali bütçesi ve tarifeleri görüşüldü.

Giresun Belediyesi, 2021 mali yılı bütçesi 265 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başkanlığında toplanan Giresun Belediye Meclisinde 2021 mali bütçesi ve tarifeleri görüşüldü. Belediyenin 2021 yılı bütçesi 265 milyon TL olarak oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılı içerisinde belediyenin bütçe gelir kalemleri, gider kalemleri ve müdürlüklere ayrılan bütçe tutarları ayrı ayrı görüşülerek karara bağlandı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yeni bütçeyle alakalı olarak "Yeni dönemimiz diyelim, bütçemiz şehrimize, ilimize ve belediyemize hayırlı olsun” dedi.

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