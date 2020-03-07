Giresun DOKA’ya proje başvurusunda birinci

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2020 yılı mali destek programları proje hazırlık toplantısı, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, DOKA tarafından 2020 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı, Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı, Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür, Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında ildeki kurumların proje hazırlıkları görüşüldü. Kurumların başvuru hazırlığı yapmayı planladığı projelerin sunumları gerçekleştirildi.

Vali Sarıfakıoğulları, yaptığı konuşmada “Bir önceki yıl DOKA’ya en çok proje başvurusu ilimizden yapıldı ve bu projelerden 7 tanesi şuan uygulama aşamasındadır. 2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında kurumlarımız tarafından başvuru hazırlıkları devam eden ciddi sayıda proje bulunmaktadır. Projelerin özellikle içerik olarak uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalarına önem veriyoruz. Bu toplantıda gayet güzel sunumlar yapıldı. İnanıyorum ki belirlenen süre içerisinde ilimizden programlara uygun projeler hazırlanarak DOKA’ya sunulacaktır. Turizm ile büyümeyi hedefleyen ilimiz için bu mali destek programlarının çok büyük önemi bulunuyor. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

Toplantıda farklı kurumlardan 15 ayrı projenin ön sunumu yapıldı.

