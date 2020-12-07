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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma işlemini tamamladı

GİRESUN HABERLERİ  | 07.12.2020 15:51 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi Prof.

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Atilla Çıtlak, 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm birimleriyle hizmete açıldığını söyledi.
29 Ekim’de itibaren kısım kısım taşınmaya başlandığını hatırlatan Başhekim Doç Dr. Atilla Çıtlak, “Covid pandemisi döneminde planlanan şekilde, çok kısa bir zamanda tüm personelin gayretli ve çalışkan tutumu sayesinde taşınma ve yerleşme işlemleri tamamlandı. Şuanda hastanemizde tüm poliklinikler, ameliyathaneler, klinikler, özellikli birimler ve acil servis tam olarak faaliyete başladı. Yeni Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam edecektir, ancak henüz taşınma işlemleri yeni olduğundan dolayı bu geçiş sürecinde bir takım aksaklılar olması muhtemeldir. Yine de tüm sağlık çalışanlarımızla bu geçiş sürecini en az aksaklıkla tamamlamaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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