Giresun-Gümüşhane karayolu heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı

Giresun’u Doğankent ilçesi ile Gümüşhane iline bağlayan karayolu heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun’u Tirebolu ile Doğankent ilçesini bağlayan karayolunun 24. kilometresinde toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı. Yolun açılması için çalışmalar devam ederken ulaşımın eski Tirebolu-Doğankent yolundan sağlandığı bildirildi. Yol açma çalışmalarının ardından ulaşımın kontrollü olarak başlatılacağını belirtildi.

