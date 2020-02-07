YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun İl Genel Meclisi 2020 hedeflerini belirledi

Giresun İl Genel Meclisi 2020 hedeflerini belirledi

GİRESUN HABERLERİ  | 07.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Giresun İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları sona erdi.

Giresun İl Genel Meclisi 2020 hedeflerini belirledi

Giresun İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları sona erdi. Şubat ayı toplantılarıyla ilgili değerlendirme yapan İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, önemli kararlara imza atarak 2020 yılının çalışma programını belirleyerek idareye sunduklarını söyledi.
Giresun Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantısında konuşan Meclisi Başkanı Şahin “Bugün itibarıyla şubat ayı toplantımızı tamamladık. Valimizin de meclisimize katılımıyla 2020 yılında nasıl bir yol haritası çizeceğiz, hangi yatırımlara öncelik verip nereden başlayacağımızla ilgili bir yol haritası çizdik ve meclis olarak ön görülerimizi idareye sunduk. Bunlar arasında özetleyecek olursak, önceliğimiz yeni İl Özel İdare binasının tamamlanarak bir an önce hizmete açılmasıdır. Bu yeni bina çalışmalarımızı daha verimli hale getirecektir. Öncelik verdiğimiz kararlardan bir diğeri ise İl ve ilçelerimizde İl Özel İdaresine ait araçların yenilenmesidir. Yine sınırlarımız içerisinde yer alan yol ve su sorunlarının giderilerek, turizm alanında yapılması gereken çalışmaların yapılmasıdır” dedi
İl Genel Meclisi Başkanı Şahin, 2020 yılında üst üste yaşanan deprem, çığ faciası ve uçak kazası sonrasında ülkemizde ve ilimizde bu tür afetler yaşanmaması yönünde niyet edilerek bir kurban kesimi gerçekleştirildiğini de kaydetti.

Giresun İl Genel Meclisi 2020 hedeflerini belirledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Sarız Devlet Hastanesi İhalesi 4 Mart’ta Yapılacak

Sarız Devlet Hastanesi İhalesi 4 Mart’ta Yapılacak

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Giresun Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:25
Öğle
12:46
İkindi
15:30
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Giresun Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Gizem Eczanesi
Merkez
Hastaneler Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Deva Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun’daki cami inşaatının bitirilmesi için 10 milyon TL daha gerekiyor

Giresun’daki cami inşaatının bitirilmesi için 10 milyon TL daha gerekiyor

Giresun’da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Giresun’da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Bağırsak damarı stent yardımı ile açılan hasta sağlığına kavuştu

Bağırsak damarı stent yardımı ile açılan hasta sağlığına kavuştu

Giresun’da Tayini Çıkan Hakim Ve Savcılar İçin Veda Yemeği Düzenlendi.

Giresun’da Tayini Çıkan Hakim Ve Savcılar İçin Veda Yemeği Düzenlendi.

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.