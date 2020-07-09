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Giresun İl Genel Meclisinden turizm incelemesi

GİRESUN HABERLERİ  | 09.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

Giresun İl Genel Meclisi Strateji Planlama Komisyonu tarafından kentte en çok ziyaret edilen turizm alanları belirlenerek, daha fazla nasıl ziyaretçi çekilebileceği konusunda bir rapor hazırlandı.İl Genel Meclisi Strateji Planlama Komisyonunda yer alan Başkan Fatih Cansız ve komisyon üyelerinin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ali Hıdır, turizm alanlarında incelemelerde bulundu.

Giresun İl Genel Meclisinden turizm incelemesi

Giresun İl Genel Meclisi Strateji Planlama Komisyonu tarafından kentte en çok ziyaret edilen turizm alanları belirlenerek, daha fazla nasıl ziyaretçi çekilebileceği konusunda bir rapor hazırlandı.
İl Genel Meclisi Strateji Planlama Komisyonunda yer alan Başkan Fatih Cansız ve komisyon üyelerinin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ali Hıdır, turizm alanlarında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Giresun İl Genel Meclisi Strateji Planlama Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, Giresun’un en fazla ziyaretçi çeken yerlerinin Giresun Kalesi, Giresun Adası, Kuzalan Tabiat Parkı içerisindeyer alan Mavigöl, Kuzalan Şelalesi, Koçkayası Tabiat Parkı, Ağaçbaşı Tabiat Parkı, Kulakkaya Bektaş, Paşakonağı ve Sis Dağı yaylalarının olduğuna karar verildi.
Giresun’un ziyaretçi sayısını artırarak yöre ekonomisine katkı sağlayacak yeni proje ve yatırımların da yer aldığı raporda, “Giresun’da en fazla ziyaret edilen yerlerin içerisinde Kuzalan Tabiat Parkı ilimizde en fazla ziyaretçi alan yerlerin başında gelmektedir. Hem Giresun-Şebinkarahisar-Sivas karayolu üzerinde bulunması hem de yaylalarımızın merkez noktasında bulunması bir avantaj olmuştur. Tabiat Parkı içerisinde traverten oluşumları, Mavigöl bu bölgenin tanıtımını ve ziyaretçi sayısındaki ciddi artışa sebep olmuştur. Mavigöl doğal güzellikleri ile ziyaretçileri hayran bırakmaktadır. Ulusal tur şirketlerinin yüzde 90’ı Karadeniz turları kapsamında Mavigöl’e uğramaktadır. Günlük ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği ifade edilmektedir. Turizm koordinasyon kurulu çalışmaları kapsamında Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavigöl, Valiliğimiz tarafından yürütülen eylem planı çalışmalarında önemli yer tutmaktadır. Özel İdare tarafından o bölgede yürütülen Göksu travertenlerin projesi ile bu bölge ana bir destinasyon olma hüviyetini kavuşmuştur” denildi.

Komisyondan yeni öneriler
Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl devamında yapılacak yeni projelerle bu bölgenin hem daha fazla turizm potansiyeli haline gelmesi hem de yöre ekonomisine daha fazla katkı sağlamasına yönelik yeni önerilerin sunulduğu raporda, “Mavigöl çevresinden karşı yöne ahşap köprü yapıları değirmene kadar olan kısımda yürüyüş patikası yapılmalıdır. Eski değirmen onarılarak kafe olarak dinlenme yeri haline getirilmelidir. Annakkaya’dan Mavigölü tepeden gören ve İkisi Vadisi’ni görecek şekilde cam seyir terası ve otopark yapılmalıdır. Yörede ev pansiyonculuğu teşvik edilmelidir. Sodalı suyun özelliğinden faydalanarak dere yatağı boyunca bentler yapılarak yeni mavi göller oluşturulmalıdır. Patika yollarla yürüyüş güzergahları yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Giresun İl Genel Meclisinden turizm incelemesi

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