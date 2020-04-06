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Giresun İl Pandemi Kurulu toplandı

GİRESUN HABERLERİ  | 06.04.2020 21:23 | Son Güncelleme

Giresun İl Pandemi Kurulu Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplandı.Giresun Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Vali Harun Sarıfakıoğulları, sosyal izolasyonu sağlamak, sosyal mesafeyi korumak, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak ve bu konudaki bütün kurallara riayet edilmesini istedi.Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası uygulanacağını belirten Vali Sarıfakıoğulları “20 yaşın altındaki genç ve çocuklarımızla, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız, sokağa çıkmama kuralına mutlaka riayet etmelidir.

Giresun İl Pandemi Kurulu Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplandı.
Giresun Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Vali Harun Sarıfakıoğulları, sosyal izolasyonu sağlamak, sosyal mesafeyi korumak, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak ve bu konudaki bütün kurallara riayet edilmesini istedi.
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası uygulanacağını belirten Vali Sarıfakıoğulları “20 yaşın altındaki genç ve çocuklarımızla, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız, sokağa çıkmama kuralına mutlaka riayet etmelidir. Bu kurala mutlaka uymalarını istiyoruz. Kurallara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 Bin 150 TL para cezası uyguluyoruz” dedi.
Vali Sarıfakıoğulları, vatandaşların mümkün olduğunca seyahat etmemelerini istedi:
“Hepinizin bildiği üzere 30 büyükşehirde ve Zonguldak ilimizde hafta sonundan itibaren giriş çıkışlar kısıtlandı. Genelgeler çerçevesinde seyahat izin belgesi almak suretiyle seyrüsefer yapmak mümkün. Bu noktada da gereken hassasiyeti göstererek, hedef kitleye duyurulması noktasında uygulamaya koyulan kararları hem vatandaşlarımızla, hem de kamu kurum ve kuruluşlarımızla paylaştık. Yine, Seyahat İzin Belgeleri noktasında uygulamalarımız bellidir. Arzu ediyoruz ki vatandaşlarımız söz konusu genel düzenleyici işlemler ve kurul kararlarımız çerçevesinde yerlerinde kalsınlar. Mümkün mertebe seyahat etmesinler. ”
Vali Sarıfakıoğulları, sosyal mesafeyi korumanın önemini bir kez daha vurgulayarak “Toplu taşıma araçlarında el dezenfektanı verilmesini karara bağlamıştık. Keza Cumartesi günü yapılan düzenlemeyle toplu çalışılan işyerlerinde, pazaryerlerinde maske takılması zorunlu hale getirildi. Buna ilişkin kurallar da harfiyen uygulanacak. Gazi ve Alparslan Caddesi’nin bariyerlenmesi konusunu kurul olarak değerlendireceğiz. Bu noktada kurulumuzda uygun gördüğü takdirde giriş ve çıkışı kontrollü hale getireceğiz" diye konuştu.

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