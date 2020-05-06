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Giresun İl Pandemi Kurulu yaklaşan çay hasadı ve fındık tarımını değerlendirdi

GİRESUN HABERLERİ  | 06.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu’nda Giresun’un içinde bulunduğu son durum görüşüldü.Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, çay ve fındık üretiminde Korona virüs sürecinin etkilerini en aza indirebilmek için bir araya gelindiğini belirterek “Özellikle çay üretiminde yer alan üreticilerimiz, müstahsillerimiz ağırlıkla İstanbul da ikamet ediyorlar.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu’nda Giresun’un içinde bulunduğu son durum görüşüldü.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, çay ve fındık üretiminde Korona virüs sürecinin etkilerini en aza indirebilmek için bir araya gelindiğini belirterek “Özellikle çay üretiminde yer alan üreticilerimiz, müstahsillerimiz ağırlıkla İstanbul da ikamet ediyorlar. İstanbul da bildiğimiz gibi pandeminin en yoğun yaşandığı illerden biridir. O nedenle ya gelmemeleri için gerekli önlemler alınacaktır, ya da Sağlık Bakanlığın, Bilim Kurulu toplantıları sonrası alınacak kararlara bağlı olarak sadece bir kişinin temsilen gelmesini arzu ediyoruz. Burada iş gücündeki eksikliği de Kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşları nezdinde oluşturduğumuz birliklerle çözmeyi düşünüyoruz. Fındık içinde aynı çalışmayı yapmamız gerekir. Fındık toplama zamanına kadar bu durumun gündemden düşmesini umuyoruz” açıklamasını yaptı.
Vali Sarıfakıoğulları, 13-15 Mayıs tarihleri arasında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar ile ilgili kısıtlamanın esnetilmesinde sosyal izolasyonun zaafa uğrayacağı gibi bir algı oluşacağına dikkat çekerek “Yaylaların cazibe merkezi haline geleceğini düşünerek biz daha önce piknik amaçlı toplanmalarını men etmiştik. Hatta bu tür yerlerin yollarını kapatmıştık. Onun dışında 20 ila 65 yaş arasındaki kişilerin bağına bahçesine gitmesine üretim zinciri içerisinde olmaları konusunda herhangi bir kısıtlılık yoktu ama 13-15 Mayıs tarihleri arasında esnetilen kısıtlılıktan dolayı bazı vatandaşlarımız yaylalara gidip kalmayı düşünebilirler. Bu noktalarda neler yapabiliriz, algı ve eğitim amaçlı neler yapabiliriz, bununla ilgili çalışmalarımıza başlayarak, bir yol haritası çıkarıp bunları uygulayacağız” dedi.

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