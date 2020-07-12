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Giresun Kalesi’ne ziyaretçi akını

GİRESUN HABERLERİ  | 12.07.2020 13:31 | Son Güncelleme

Giresun Kalesi, normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğruyor.

Giresun Kalesi, normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ziyaretçiler aileleriyle vakit geçirmenin yanı sıra manzaraya karşı fotoğraf çekildiler.
Giresun’un seyir terası konumunda bulunan Giresun Kalesi, normalleşme süreciyle birlikte yerli ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Korona virüs süreci sonrası kendini yenileyen doğasıyla birlikte Giresun Kalesi, tarihi yapılarıyla, mesire alanlarıyla ve manzarasıyla ziyaretçilerine güzel vakit geçirmeyi vadediyor.
Şehir genelindeki nemli ve sıcak havaya nazaran kalenin serin havası Giresunlulara rahat bir vakit geçirmeyi sağlıyor. Kaleyi ziyaret eden vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla piknik yaptılar, semaverde çay demlediler. Çocuklar ise parklarda eğlenerek vakit geçirdiler.
Giresun’dan ve başka şehirlerden gelen vatandaşlar, kalenin en yüksek noktasında bulunan, Mustafa Kemal Atatürk’ün Muhafız Alayı Komutanı Yarbay Topal Osman Ağa’nın anıt mezarını ziyaret edip, dua ettiler. Daha sonra kalenin surlarında manzaraya karşı bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

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