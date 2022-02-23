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Giresun Kulakkaya Yaylası'nda çığ tatbikatı yapıldı

23.02.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun Kulakkaya Yaylası'nda çığ tatbikatı yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda 37 personel ve 21 aracın katılımıyla çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Çığ tehlikesine maruz kalan iller arasında yer alan Giresun'da, ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşturulan Çığ Hazırlık ve Müdahale Ekibi, Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda tatbikat yaptı.

Olası afetlere hızlı ve etkin şekilde müdahale edilebilmesi, arama kurtarma kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatta senaryo gereği AFAD'a, 5 dağcıdan 3'ünün çığ altında kaldığı bildirildi.

Bunun üzerine 37 personel ve 21 araçla çığ bölgesine hareket edildi. Yapılan arama çalışması sonucu kar altında kalan dağcılara ulaşılmasıyla tatbikat başarılı şekilde sonlandırıldı.

Giresun AFAD Müdürlüğü koordinesindeki tatbikata, AFAD Samsun Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Giresun İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Karayolları 104. Şube Şefliği, Giresun, Görele, Dereli ve Alucra belediyelerin itfaiye müdürlükleri ile AKUT ve AFAD gönüllüleri katıldı.

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