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Giresun Mezbahane Yapım Projesi için protokol imzalandı

GİRESUN HABERLERİ  | 06.06.2020 19:39 | Son Güncelleme

Giresun Belediyesi, DOKAP ile Giresun Mezbahane Yapım Projesi ödenek aktarımı için protokol imzaladı.Giresun Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile birlikte yürüttüğü ’Giresun Mezbahane Yapım Projesi’nde sona yaklaşıldı.

Giresun Belediyesi, DOKAP ile Giresun Mezbahane Yapım Projesi ödenek aktarımı için protokol imzaladı.
Giresun Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile birlikte yürüttüğü ’Giresun Mezbahane Yapım Projesi’nde sona yaklaşıldı. Yapılacak projeye ödenek aktarımı için Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile DOKAP Başkanı Yusuf Mengi hazırlanan ortak protokolü imzaladı.
Ortak protokolün şehrimize hayırlı olmasını dileyen Başkan Şenlikoğlu, “Bu şehrin gelişimi ve kazanımlarının artması için her şeyi yapıyoruz. DOKAP ile birlikte yürüttüğümüz ‘Giresun Mezbahane Yapım Projesi’ ödenek aktarımı için protokolümüzü resmiyete döktük. Şehrimize hayırlı olsun. Bu proje de kısa bir süre sonra yapım aşamasına geçilecek" ifadelerini kullandı.

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