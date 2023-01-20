YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

20.01.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.

Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Giresun'da 72 bin 840 öğrenci düzenlenen törenle karnelerini aldı.

Vali Enver Ünlü, Abacıbükü İlkokulu'nda organize edilen törende öğrencilere karne dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ile sınıfları ziyaret eden Vali Ünlü, öğrencilere tatili verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

RİZE

Rize'de 58 bin 326 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Cumhuriyet İlkokulu ve Okulu'ndaki karne törenine katıldı.

Çeber ve beraberindekiler, öğrenci ve velilerle bir süre sohbet ettikten sonra karne dağıttı.

Sorunsuz bir dönem geçirdiklerini belirten Çeber, "Eğitim öğretim alanında hizmet veren herkes, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hepsi mutlu bir dönem geçirdi. İnşallah ikinci dönemi de güzel geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Çeber, Milli Eğitim Bakanlığının uygulaması kapsamında öğrencilere tatilde okumaları için kitap hediye ettiklerini de aktardı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 18 bin 765 öğrenci karneleriyle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Tekke İlkokulu'ndaki törene katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Yalçın, geleceğin teminatı çocukların okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olmasını temenni ettiklerini vurgulayarak, "Bütün imkanlarımızı, çabalarımızı bu amaç doğrultusunda seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.

BAYBURT

Bayburt'ta 14 bin 100 öğrenci karne aldı.

Şehit Hamit Şahin İlkokulu'nda organize edilen törene katılan Vali Cüneyt Epcim, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye eden Epcim, "İnşallah eğitim hayatınızın diğer safhalarında başarılarınız artarak devam eder. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Ailelerinizden de size anlayış göstermelerini ve destek vermelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise karnelerle birlikte öğrencilere kitap hediye edildiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boş tarım arazileri siyez buğdayı ile buluşuyorBoş tarım arazileri siyez buğdayı ile buluşuyor
Şırnak'ta atıl alanlar ve vatandaş arazisi fıstık bahçelerine dönüştürülecekŞırnak'ta atıl alanlar ve vatandaş arazisi fıstık bahçelerine dönüştürülecek
Kırıkkale'de zabıta memurunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandıKırıkkale'de zabıta memurunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Giresun Gümüşhane Rize Bayburt

Giresun Namaz Vakitleri 20 Ocak Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:40
Öğle
12:42
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:59
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.