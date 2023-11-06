YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun Teknopark'a yurt içi ve yurt dışından 40 firma başvurdu

Giresun Teknopark'a yurt içi ve yurt dışından 40 firma başvurdu

06.11.2023 11:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne (Teknopark) başvuruda bulunan 40 firmadan 8'i faaliyetlerine başladı.

Giresun Teknopark'ın Bulancak ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 dönüm alanda kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 2019'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında ilk etapta 2 bin metrekare alanda yapımına başlanan bina, Ağustos 2023'te tamamlandı. 8 firmanın faaliyetlerine resmen başladığı Teknopark'ta 32 şirketin onay süreci devam ediyor.

Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya, AA muhabirine, Teknopark binasının yapımına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının aktardığı 25 milyon lira kaynakla Ekim 2022'de başlandığını söyledi.

Coğrafi konumu, Ordu-Giresun Havalimanı'na yakınlığı ve ulaşım kolaylığının yanı sıra firmalara sağlanan desteklerden dolayı Teknopark'ın ilgi gördüğünü dile getiren Kaya, "Kısa süre önce faaliyete geçmesine karşın yoğun ilgi var. Bugüne kadar 40 yerli ve yabancı firmadan başvuru aldık." dedi.

Kaya, başvuru yapanlar arasında yazılım, bilişim, yerli ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların bulunduğunu ifade etti.

150 KİŞİYE İŞ İMKANI

Milli teknoloji hamlesi açısından Giresun Teknopark'ın çok büyük bir yatırım olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, ilimize ve bölgemize böyle bir hizmetin kazandırılması için çok büyük katkı sağladı. Savunma sanayi üzerine insansız deniz aracı ve son zamanlarda elektrikli otomobillerin gelişmesiyle pil teknolojileri alanında firmalardan talepler alıyoruz. İkinci etap ana bina çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Burada da savunma sanayi üzerine kümeleşmeyi hedefliyoruz."

Kaya, Teknopark sayesinde Giresun'da alanında uzmanlaşmış en az 150 kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Giresun Teknopark'ta faaliyete başlayan bir firmanın yetkilisi Eşref Bekdemir, 2009'da kurulan şirketlerinin yapay zeka alanında çalışmalar yürüttüğünü belirterek, yurt içinin yanı sıra Irak, Azerbaycan, Almanya, Kazakistan, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Başka bir firma yetkilisi Efkan Demiröz de diş protez laboratuvarları, barkodlu iş takibi otomasyonu alanında müşterilerine hizmet sunduklarını ifade etti.

Yazılımlarının Türkiye'nin yanı sıra Irak, Almanya, İsveç ve Bulgaristan'da kullanıldığını dile getiren Demiröz, hedeflerinin ülke sayısını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEdirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Muğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi olduMuğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi oldu
Balıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davetBalıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davet
Anahtar Kelimeler:
Giresun Bulancak

Giresun Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:55
Öğle
12:15
İkindi
14:59
Akşam
17:25
Yatsı
18:46

Giresun Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Pazartesi

Bilge eczanesi
Yaglidere
Gülşah eczanesi
Espiye
Özçakir eczanesi
Merkez
Kaya eczanesi
Sebinkarahisar
Sadik eczanesi
Tirebolu
Annakkaya eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Dereli
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.