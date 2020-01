Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi binasına kavuşuyor

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, üniversiteyi il merkezinde doğu ve batıda iki yerleşkeye toplamak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Can, Tıp Fakültesi Morfoloji binası için bütçeye ek ödenek koydurmak için yaptıkları çalışmanın son aşamaya geldiğini açıkladı. Binanın SEKA’da yapımı süren Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanına yapılması planlanıyor.

Giresun Gazeteciler Derneği’ni beraberinde bulunan Tirebolu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Feridinoğlu ile ziyaret eden Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, yönetim anlayışı ve Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Burada görev dönemimi tamamlayıp emekli olacağım. Giresunlu bir Rektör olarak ilime hizmet etme çabası içindeyim. Ardımda hizmetler bırakmak istiyorum” diyen Can, ilk olarak eski Rektörlük binasının başka kurumlara verileceği iddialarını yalanladı. Burayı çeşitli amaçlar için kullanacaklarını söyleyen Can “ ’Vermişiz, verecekmişiz’ bunların hepsi dedikodu. Kurumların talepleri oldu, bunlardan vaz geçildi. Şimdi binayı en verimli nasıl kullanırız bu konuda araştırma yapıyoruz” dedi.

Rektör Can, üniversitenin Güre Yerleşkesi’ne paralel noktada bulunan FİSKOBİRLİK EFİT için en uygun yerin Bulancak OSB olduğunu savunarak, "Oraya taşınması halinde 64 dönüm arazisini takasla bize devredilmesi için talebimiz var. Arazilerimizi takas için önerdik. Yönetim yanaşmıyor. Görüşmelerimiz sürüyor. Eğer gerçekleşirse üniversitemizin sahil yolu kenarından girişimiz olacak. Bu konuda sizden ve herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

Yılmaz Can, Spor Bilimleri Fakültesi’nin bulunduğu alanda kamulaştırma sorununun arazi sahipleriyle görüşerek çözüleceğini söyledi ve bunun için ayrılan 8 milyon TL’lik ödeneğin önceki yönetim tarafından kullanılmadan geri gönderildiğini açıkladı.