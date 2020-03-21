Giresun Üniversitesi uzaktan eğitime 6 Nisan'da başlayacak

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesinin uzaktan eğitime 6 Nisan Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, tüm akademik birimlerin uzaktan eğitime geçmesi için hazırlıklara devam edildiği belirtildi.

Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünce yürütülen çalışmalar için oluşturulan hazırlık komisyonunun, sistemin altyapısını iyileştirme faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, içerik ve sistem yönetimi alanındaki önemli çalışmaların tamamlandığı, oluşturulan teknik destek grubunun da öğretim elemanı ve öğrencilerin sistemin kullanımıyla ilgili bilgi edinme ihtiyaçlarıyla ilgileneceğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bu uygulamanın yürütüleceği her akademik birimde yeteri kadar personelden oluşan birim sorumluları görevlendirilecek. Birim sorumlularından oluşan ikinci grup ise sürecin hem öğrenci hem de öğretim elemanı bazında sağlıklı yürütülmesinde görev alacak. Birim sorumluları, kendi birimlerindeki ilgili personelin eğitilmesini, bilgilendirilmesini sağlayacak."