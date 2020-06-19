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Giresun Üniversitesi’nde 12 bölüme 17 yeni program açılacak

GİRESUN HABERLERİ  | 19.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi’nde 2020-2021 akademik yılında 12 bölüme, 17 yeni program açıldığı ve bu programlara 680 öğrenci alınacağı bildirildi.Giresun Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin çeşitli akademik birimleri için 2020-2021 akademik yılında ilk defa öğrenci alımı teklif edilen bölüm ve programlarımızdan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 17’si onaylandı.

Giresun Üniversitesi’nde 2020-2021 akademik yılında 12 bölüme, 17 yeni program açıldığı ve bu programlara 680 öğrenci alınacağı bildirildi.
Giresun Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin çeşitli akademik birimleri için 2020-2021 akademik yılında ilk defa öğrenci alımı teklif edilen bölüm ve programlarımızdan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 17’si onaylandı. Onaylanan 17 programın toplam kontenjanı ise 680 olarak belirlendi" denildi.
Belirlenen bölüm ve kontenjanlar ise şu şekilde sıralandı:
"Eğitim Fakültesi‘ne Özel Eğitim Öğretmenliği 50; Mühendislik Fakültesi‘ne Bilgisayar Mühendisliği 40; Turizm Fakültesi’ne Gastronomi ve Mutfak Sanatları 40; Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Müzik 25; Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na Ulaştırma ve Lojistik 50; Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na Gıda Teknolojisi 50; Dereli Meslek Yüksekokulu’na Ormancılık ve Orman Ürünleri 35; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na Elektronik Teknolojisi 40; Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu’na Posta Hizmetleri 40; Sağlık Kurumları İşletmeciliği 40; Doğankent Meslek Yüksekokulu’na Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 30; Espiye Meslek Yüksekokulu’na bağlı Yağlıdere ilçesinde eğitim görecek olan Acil Durum ve Afet Yönetimi’ne 40; Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 40; Bilgi Güvenliği Teknolojisi 40 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 40; İç Mekan Tasarımı ve Mimari Restorasyon 40."

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Merkez
Neslihan Eczanesi
Merkez
Martı Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Işık Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
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