YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun Üniversitesi’nde Coronavirüs tedbirleri

Giresun Üniversitesi’nde Coronavirüs tedbirleri

GİRESUN HABERLERİ  | 12.03.2020 12:40 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor.

Giresun Üniversitesi’nde Coronavirüs tedbirleri

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Giresun Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bazı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
Giresun Üniversitesi’nden yapılan açıklamada "Coronavirüs (COVİD-19) vakasının ülkemizde de görülmeye başlaması sebebiyle, alınan önleyici tedbirler kapsamında, Üniversitemizin planlamış olduğu bazı etkinlikler ertelendi. Bu kapsamda 14 Mart Tıp Bayramı Beyaz Önlük Giyme Töreni etkinliği ve Öğretmen Okullarının kuruluşunun 172.yıldönümü kutlama etkinlikleri ertelenmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Giresun Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:41
İkindi
15:59
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Giresun Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Martı Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Baykal Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun’Da Fındık Hasadı Erken Başladı

Giresun’Da Fındık Hasadı Erken Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.