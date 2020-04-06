YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun Üniversitesi’nde uzaktan eğitim başladı

Giresun Üniversitesi’nde uzaktan eğitim başladı

GİRESUN HABERLERİ  | 06.04.2020 15:07 | Son Güncelleme

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından örgün öğretime ara verilmesinin ardından tüm üniversitelerde olduğu gibi Giresun Üniversitesi de uzaktan eğitim sistemine geçti.Giresun Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karara göre yapılandırılan Uzaktan Öğretim Müfredatı’na göre bugün (6 Nisan 2020 Pazartesi günü) başlayan dersler, 12 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.Teorik olarak anlatılan tüm dersler alınan karara göre uzaktan eğitim portalı üzerinden işlenecek.

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından örgün öğretime ara verilmesinin ardından tüm üniversitelerde olduğu gibi Giresun Üniversitesi de uzaktan eğitim sistemine geçti.
Giresun Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karara göre yapılandırılan Uzaktan Öğretim Müfredatı’na göre bugün (6 Nisan 2020 Pazartesi günü) başlayan dersler, 12 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.
Teorik olarak anlatılan tüm dersler alınan karara göre uzaktan eğitim portalı üzerinden işlenecek. Uygulamalı olarak anlatılan dersler ise 15 Haziran 2020 pazartesi günü başlayıp 17 Temmuz 2020 günü sona erecek. Nisan ayında yapılması gereken ara sınavlar, ödevlendirme şeklinde uzaktan eğitim sistemiyle yapılacak. Final sınavı tarihleri ise 18 Temmuz ile 29 Temmuz 2020 olarak belirlendi ve olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece final sınavları yüz yüze yapılacak. Bütünleme sınavlar ise final sınavlarından bir hafta sonra yani 8 ile 16 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Üniversite yetkilileri, uzaktan eğitim sisteminde herhangi bir sorun yaşanmadan başlandığını belirtti. Öğrenciler canlı bir şekilde kendilerine verilen haftalık ders programına göre derslerini eş zamanlı işliyorlar. Uzaktan öğretim portalına işlenen derslerin videoları, ders notları ve her türlü doküman öğrencilerin yararlanmaları için aktarılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Giresun Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:55
Öğle
12:34
İkindi
16:11
Akşam
19:03
Yatsı
20:26

Giresun Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Boztekke Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Candan Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Karadeniz Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Hamdi Arslan: "Artık tezgahlarda çiftlik balıkları göreceğiz”

Hamdi Arslan: "Artık tezgahlarda çiftlik balıkları göreceğiz”

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.