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Giresun Üniversitesinden tüm üniversite öğrencilerine destek

GİRESUN HABERLERİ  | 01.06.2020 22:20 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi, uzaktan eğitim sınavlarına hazırlanan öğrenciler için altyapısını kullanıma sundu.Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun’da ikamet eden ve ülke genelindeki herhangi bir üniversitede öğrenim gören tüm öğrenciler için bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerin kullanıma sunulduğu belirtildi.

Giresun Üniversitesi, uzaktan eğitim sınavlarına hazırlanan öğrenciler için altyapısını kullanıma sundu.
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun’da ikamet eden ve ülke genelindeki herhangi bir üniversitede öğrenim gören tüm öğrenciler için bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerin kullanıma sunulduğu belirtildi. Uzaktan eğitim sınavlarına hazırlanan ya da ödevlerini yapmak için teknik imkanı bulunmayan tüm üniversite öğrencilerine üniversitenin tüm birimlerindeki bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerin açık tutulacağı açıklandı. İmkanlardan faydalanmak isteyen öğrenciler ilk olarak ikametlerine en yakın üniversite birimine başvuracaklar, orada imkan bulunmaması halinde de diğer birim ve okulların imkanlarından yararlanabilecekler.
Bu uygulamayla birlikte bilgisayar ihtiyacı ve internet sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin Giresun Üniversitesinin altyapı hizmetlerinden kesintisiz bir şekilde yararlanabilecekleri ifade edildi.

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