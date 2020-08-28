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Giresun Üniversitesi’ne 6 bin 172 öğrenci yerleşti

GİRESUN HABERLERİ  | 28.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 YKS ile, 2020-2021 öğretim yılında Giresun Üniversitesine yerleşen toplam öğrenci sayısı 6 bin 172 oldu.Giresun Üniversitesi’nden yapılan açıklamada kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasından e-devlet üzerinden kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 YKS ile, 2020-2021 öğretim yılında Giresun Üniversitesine yerleşen toplam öğrenci sayısı 6 bin 172 oldu.
Giresun Üniversitesi’nden yapılan açıklamada kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasından e-devlet üzerinden kayıt yaptırabilecekleri belirtildi. Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerse 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında kayıt merkezlerine başvurarak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. Liselerinden birinci olarak mezun olan 10 öğrenci ön lisans programına yerleşirken, 23 birinci ise lisans programlarını tercih ederek Giresun Üniversitesi’ne yerleşti.
GRÜ’de bu yıl 97 farklı ön lisans programında 4 bin 395 kontenjan bulunurken yerleştirme sonuçlarının ardından bunun 4 bin 13’ü doldu ve ön lisans doluluk oranı yüzde 91.3 oldu. 42 lisans programında ise 2 bin 280 boş kontenjanın 2 bin 159’u dolarak lisans programlarındaki doluluk oranı da yüzde 94.69 oldu. Boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından 04 Eylül 2020 tarihinde sona eren kesin kayıt işlemlerinden sonra ek yerleştirme yapılacak.

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Espiye
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