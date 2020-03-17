Giresun Üniversitesi’nin 14. yıldönümü sade bir törenle kutlandı

Giresun Üniversitesi’nin kuruluşunun 14. yıldönümü Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ve beraberindekilerin katılımı ile Rektörlük Atatürk anıtı önünde Koronavirüs nedeniyle küçük bir törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunumuyla tören sona erdi.

2006 kurulan ve kurulduğu tarihte, 3 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulundan ibaret olan Giresun Üniversitesi bugün 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 5 Bölüm ile toplam 19 yerleşkede eğitim öğretime devam ediyor.

Merkezde Güre, Gazipaşa, Sahil Sosyal Tesisler, Merkez Rektörlük ve Gazi caddesi yerleşkelerinde; ilçelerde ise Alucra, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar ve Tirebolu yerleşkelerinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 171 ön lisans, 99 lisans, 44 yüksek lisans, 10 doktora olmak üzere 324 program ile üniversite faaliyetlerine devam ediyor.

Giresun Üniversitesinin 1022 akademik, 379 idari, 34 sözleşmeli, 235 sürekli işçi olmak üzere toplam 1670 personele ve 11 bin 403 ön lisans, 14 bin 46 lisans ve bin 580 lisansüstü olmak üzere toplam 27 bin 29 öğrenciye sahip olduğu kaydedildi.

Giresun Üniversitesinden 2006-2019 yılları arasında 49 bin 638 kişi mezun olarak diploma alırken, 5 bin 278 kişi de Pedagojik Formasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

