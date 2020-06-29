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Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama:

GİRESUN HABERLERİ  | 29.06.2020 20:36 | Son Güncelleme

"Yoğun ve etkin yürütülen arama çalışmalarına rağmen İkra Nur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamamıştır"

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğu İkra Nur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran tarihinde 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin kaybolduğu ihbarı üzerine başlayan arama çalışmaları kapsamında daha önce 150 personel, 3 iz takip köpeği, bir kadavra köpeği, termal kameralar ve dronelar ile toplam 73 hektar alanın tarandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, aralıksız devam eden arama faaliyetlerinde bugün 130 personel, drone, 3 iz takip köpeği ve bir kadavra köpeği kullanılarak daha önce taranan alana ilaveten yaklaşık 33 hektarlık alanın hassas bir şekilde tarandığı kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

"Ancak bu kadar yoğun ve etkin yürütülen arama çalışmalarına rağmen İkra Nur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamamıştır. Olayın aydınlanması ve kayıp kızımızın sağ salim bulunarak ailesine teslim edilmesi amacıyla her türlü bilgi, duyum ve ihtimal titizlikle değerlendirilmektedir."

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