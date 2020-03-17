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Giresun Valiliği’nden umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama yapıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 17.03.2020 08:15 | Son Güncelleme

Giresun Valiliği,Giresun’dan umreye giden ve önceki gün Giresun’a dönen 52 vatandaşın kontrollerinin yapıldığının belirten bir açıklama yaptı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada ”Ulusal basında yer alan ’Giresun’da umreden dönenlere karantina yok’ benzeri başlıklarla yer alan haberlerde yer alan iddialarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

Giresun Valiliği,Giresun’dan umreye giden ve önceki gün Giresun’a dönen 52 vatandaşın kontrollerinin yapıldığının belirten bir açıklama yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ”Ulusal basında yer alan ’Giresun’da umreden dönenlere karantina yok’ benzeri başlıklarla yer alan haberlerde yer alan iddialarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. Söz konusu haberlerde umreden dönen bazı vatandaşlarımıza karantina uygulanmadan evlerine gönderildiği ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Karantina kararının alındığı tarihten sonra ilimize gelen umre ziyaretçisi bulunmamakta olup, karantina kararı alınmadan önce umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız havalimanı ve ilçelerde sağlık taramalarından geçirilmiştir. İlk kontrol ve tetkikleri yapıldıktan sonra evlerine gönderilen, aralarında din görevlilerinde bulunduğu umreciler için 14 günlük izole kuralı başlatılmış, 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmayacak ve misafir kabul etmeyeceklerdir. Bu konuda vatandaşlarımıza Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.

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