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Giresun Valiliği’nden yaylada bulunan Elif ile ilgili açıklama

GİRESUN HABERLERİ  | 26.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere’de kaybolan ve 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki Elif Akbayrak yapılan kontrollerin ardından akrabalarına teslim edildi.Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, 24 Temmuz akşamı saat 20.00 sıralarında kaybolan 2009 doğumlu Elif Akbayrak’ı arama çalışmalarının bölgede aşırı yoğunlukta sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olması gibi olumsuz hava şartlarına rağmen 25 Temmuz Cumartesi saat 01:00 den itibaren aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi.Yapılan açıklamanın devamında ise “Bulancak Jandarma Özel Harekat, Bulancak Jandarma ve Kovanlık Jandarma, Giresun Jandarma İstihbarat, KOM ve TEM, Fatsa Jandarma Komando (Çambaşı Ekibi), Bulancak İtfaiyesi ile Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan toplam 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşların da yoğun desteğiyle yürütülen arama çalışmalarının bu sabah saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgedeki tepenin ters istikametinde boş bir ev içerisinde sağlık durumu iyi bir şekilde bulunmuştur.

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere’de kaybolan ve 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki Elif Akbayrak yapılan kontrollerin ardından akrabalarına teslim edildi.
Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, 24 Temmuz akşamı saat 20.00 sıralarında kaybolan 2009 doğumlu Elif Akbayrak’ı arama çalışmalarının bölgede aşırı yoğunlukta sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olması gibi olumsuz hava şartlarına rağmen 25 Temmuz Cumartesi saat 01:00 den itibaren aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi.
Yapılan açıklamanın devamında ise “Bulancak Jandarma Özel Harekat, Bulancak Jandarma ve Kovanlık Jandarma, Giresun Jandarma İstihbarat, KOM ve TEM, Fatsa Jandarma Komando (Çambaşı Ekibi), Bulancak İtfaiyesi ile Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan toplam 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşların da yoğun desteğiyle yürütülen arama çalışmalarının bu sabah saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgedeki tepenin ters istikametinde boş bir ev içerisinde sağlık durumu iyi bir şekilde bulunmuştur. Yapılan ilk mülakatta korktuğundan dolayı boş bir eve sığındığını, arama yapan ekipleri görünce kendisinin evden çıkarak yanlarına gittiğini beyan etmiş olup, akrabalarına teslim edilmiştir.” İfadelerine yer verildi.

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Giresun Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
03:23
Sabah
05:10
Öğle
12:38
İkindi
16:34
Akşam
19:56
Yatsı
21:36

Giresun Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Karabıçak Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
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