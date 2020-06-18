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Giresun Valisi Enver Ünlü göreve başladı

GİRESUN HABERLERİ  | 18.06.2020 20:40 | Son Güncelleme

Giresun Valisi Enver Ünlü göreve başladı

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Iğdır Valisi ve Iğdır Belediye Başkan Vekili görevinden Giresun Valiliğine atanan Enver Ünlü, kente geldi.

Ünlü, Giresun Hükümet Konağı önünde düzenlenen karşılama töreninde yaptığı konuşmada, şehitler diyarı serhat Iğdır'dan yine şehitler ve kahramanlar diyarı Giresun'a atandığını söyledi.

Yeşilin bin bir tonuna sahip Giresun'a ve Giresunlulara hizmet edecek olmanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Ünlü, mesai kavramı gözetmeksizin, Giresunlularla omuz omuza vererek şehrin daha fazla gelişmesi ve kalkınması için çalışacaklarını aktardı.

Ünlü, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve toplumun tüm kesimlerine adil olarak dağıtılmasına da mesai arkadaşları ile birlikte gayret edeceklerini ifade ederek, tüm bu işlerin üstesinden başarıyla geleceklerine inandığını vurguladı.

Giresun'u, turizmde "Karadeniz'in incisi" haline getirmek için çalışacakların belirten Ünlü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma her sektörün öncelikli hedefleri olacağını sözlerine ekledi.

Karşılama törenine Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

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